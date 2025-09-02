На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пекине идет подготовка к параду в честь 80-летия победы во Второй мировой

На площади Тяньаньмэнь в Пекине установили мобильные трибуны
Go Nakamura/Reuters

На площади Тяньаньмэнь развернуты мобильные трибуны в рамках подготовки к военному параду, приуроченному к 80-летию завершения Второй мировой войны. Об этом пишет ТАСС.

3 сентября в Пекине пройдет грандиозный парад с участием президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и глав других государств. В ходе 70-минутной церемонии Народно-освободительная армия Китая продемонстрирует традиционные подразделения и новейшие рода войск, представив 45 расчетов, передовые ракетные разработки, танки, авиацию и беспилотные комплексы собственного производства. Подобные парады регулярно организуются правительством Китая на центральной площади Тяньаньмэнь с 1949 года, момента основания Китайской Народной Республики. Предыдущий крупный смотр войск, собравший около 15 тысяч человек, состоялся 1 октября 2019 года и был посвящен 70-летию образования КНР.

Накануне Владимир Путин прибыл в Пекин.

Ранее Си Цзиньпин осудил попытки исказить историю Второй мировой войны.

