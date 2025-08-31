На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Си Цзиньпин осудил попытки исказить историю Второй мировой войны

Си Цзиньпин: китайский народ не потерпит искажения истории Второй мировой
true
true
true
close
Global Look Press

Китайский народ, принесший огромные жертвы, никогда не смирится с попытками искажать или отрицать историю времен Второй мировой войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье журналу »Цюши».

По его словам, история является лучшим учебником и самым «эффективным отрезвляющим средством». Си Цзиньпин добавил, что китайский народ помнит страдания, принесенные войной, и постоянно стремится к миру.

Председатель КНР добавил, что в мире все еще есть те, кто игнорирует исторические факты.

«Китайский народ, принесший огромные жертвы, будет непоколебимо защищать историю, написанную кровью и человеческими жизнями», — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что война сопротивления народа КНР японским захватчикам была главным полем битвы мировой антифашистской войны на Востоке.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Япония и Европа наращивают военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что Трампа нет среди гостей празднования 80-летия окончания Второй мировой в Пекине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами