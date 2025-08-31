Си Цзиньпин: китайский народ не потерпит искажения истории Второй мировой

Китайский народ, принесший огромные жертвы, никогда не смирится с попытками искажать или отрицать историю времен Второй мировой войны. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в статье журналу »Цюши».

По его словам, история является лучшим учебником и самым «эффективным отрезвляющим средством». Си Цзиньпин добавил, что китайский народ помнит страдания, принесенные войной, и постоянно стремится к миру.

Председатель КНР добавил, что в мире все еще есть те, кто игнорирует исторические факты.

«Китайский народ, принесший огромные жертвы, будет непоколебимо защищать историю, написанную кровью и человеческими жизнями», — заявил он.

Си Цзиньпин подчеркнул, что война сопротивления народа КНР японским захватчикам была главным полем битвы мировой антифашистской войны на Востоке.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Япония и Европа наращивают военную силу под предлогом мнимых угроз со стороны Москвы и Пекина.

Ранее сообщалось, что Трампа нет среди гостей празднования 80-летия окончания Второй мировой в Пекине.