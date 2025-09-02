На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США акула напала на ребенка

Шериф округа Монро во Флориде сообщил о нападении акулы на восьмилетнего ребенка
true
true
true
close
Depositphotos

У побережья Ки-Ларго во Флориде акула напала на восьмилетнего мальчика. Об этом сообщается на странице офиса шерифа округа Монро во Флориде в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ребенок плавал под водой с дыхательной трубкой и маской, когда его укусило животное. Мальчик жив, сейчас он находится в больнице Jackson Memorial Hospital в Майами. Какие травмы он получил, не уточняется.

О ЧП сообщили Береговой охране США и Комиссии по охране рыбных и диких животных Флориды.

До этого акула атаковала лодку с людьми на острове Русский в Приморском крае.

Любители рыбалки заметили акулу в Уссурийском заливе и решили прикормить хищника. Сначала акула просто кружила около судна, а затем подплыла и прокусила нижний баллон.

Животное не боялось звука заведенного мотора. Рыбакам пришлось всю дорогу до берега подкачивать лодку, чтобы не уйти под воду.

Зоологи отметили, то прикармливание хищников опасно для рыбаков, поскольку из-за него акулы перестают воспринимать моторные лодки как угрозу и начинают считать их источником пищи.

Ранее ученые выяснили, почему акулы могут остаться без зубов.

