Акула атаковала лодку с людьми в Приморье

В Приморье рыбаки покормили акулу и едва не лишились лодки
Во Владивостоке на острове Русский акула атаковала лодку с рыбаками, хищник прокусил резиновый борт судна. Об этом сообщается в Telegram-канале Svodka 25.

Любители рыбалки заметили акулу в Уссурийском заливе, рыбаки решили прикормить хищника. Сначала акула просто кружила около судна, а затем подплыла и прокусила нижний баллон.

Животное не боялось звука заведенного мотора. Рыбакам пришлось всю дорогу до берега подкачивать лодку, чтобы не уйти под воду.

До этого во Владивостоке заметили плавающую в заливе большую акулу. Оромный акулий плавник местные жители заметили недалеко от маяка, полюбоваться которым каждый день приезжают сотни, если не тысячи, туристов. По предварительным сведениям, акула не являлась относительно безобидной, так как ее плавник был не серого, а черного цвета.

Ранее рыбак сражался с 300-килограммовой акулой семь часов и победил.

