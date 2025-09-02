Чечня вошла в топ-5 самых безопасных регионов РФ

В 2024 году Чукотский автономный округ стал самым безопасным регионом России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

За год на Чукотке было зарегистрировано 865 преступлений. Вторую строку в рейтинге самых безопасных регионов занял Ненецкий автономный округ с 877 правонарушений за год. Третью строку получила Ингушетия с1938 преступлений, четвертую — Магаданская область — 2499 преступлений. Пятое место заняла Чечня с 2583 правонарушений.

Больше всего преступлений за год произошло в Центральном федеральном округе — свыше 418 тыс. Это около четверти всех правонарушения в стране — за год их было совершено не менее 1,6 млн.

Какие именно правонарушения учитывались в статистике МВД, не уточняется.

До этого Генпрокуратура России сообщила, что в России впервые за несколько лет стала расти подростковая преступность.

По данным ведомства, число преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 18% (до 13,8 тыс.). При этом специалисты не стали отвечать на вопрос журналистов о том, с чем связан рост преступлений несовершеннолетних.

Ранее подростки в масках напали ночью на петербуржца и ограбили его.