Подростки в масках напали ночью на петербуржца и ограбили его

В Санкт-Петербурга подростки ограбили прохожего и попались через несколько часов. Об этом сообщили в полиции города.

Все произошло в ночь на 16 июля на улице Шкапина. За помощью к правоохранителям обратился 32-летний петербуржец. Мужчина пояснил, что на него напали неизвестные в масках и заставили отдать им паспорт, iPhone и банковскую карту, после чего покинули место преступления.

По данным 78.ru, он оценил ущерб в 100 тыс. рублей.

Подозреваемых задержали спустя пару часов, ими оказались молодые люди в возрасте от 13 до 17 лет. Задержанных доставили в отдел и отпустили после опроса. Часть похищенных вещей удалось вернуть. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Тюмени мужчина избил 98-летнюю пенсионерку ради 29 тысяч рублей.