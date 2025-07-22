В Генпрокуратуре РФ сообщили о росте подростковой преступности

Генпрокуратура РФ: впервые за несколько лет стала расти подростковая преступность

В России впервые за несколько лет стала расти подростковая преступность. Об этом ТАСС сообщили в Генпрокуратуре России со ссылкой на данные правовой статистики.

По данным ведомства, число преступлений, совершенных подростками, увеличилось на 18% (до 13,8 тыс.). При этом специалисты не стали отвечать на вопрос журналистов о том, с чем связан рост преступлений несовершеннолетних.

До этого заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что за три года число преступлений с участием дропперов-подростков выросло в 74 раза.

По его словам, дропперство сегодня является слабым местом в противодействии мошенничеству. Сбер по своей инициативе уже давно занимается работой по возврату средств со счетов дропперов.

В конце мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в первом квартале 2025 года в России зафиксировано 5904 случая преступлений, совершенных несовершеннолетними, что на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее подростки в масках напали ночью на петербуржца и ограбили его.