Экс-премьер Чехии скорректировал рабочую программу из-за нападения

Бывший премьер Чехии Бабиш отменил рабочую программу после нападения
Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

После нападения на предвыборном митинге бывший премьер-министр Чехии и лидер оппозиционного движения ANO (Акция недовольных граждан) Андрей Бабиш отменил свои рабочие планы по совету врачей. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Надеюсь, что буду в порядке. Завтра буду ждать еще дальнейших результатов обследований. Доктора мне рекомендовали покой. Поэтому я буду должен, к сожалению, отменить, как минимум на завтра свою программу», — написал Бабиш.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и другие видные политические деятели осудили нападение на Бабиша.

1 сентября на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, лидера оппозиционного движения ANO, было совершено нападение во время предвыборного мероприятия. Неизвестный сзади ударил политика металлическим предметом по голове. После инцидента политик обратился за медицинской помощью в больницу. Депутат от ANO Алеш Юхелка сообщил, что Бабишу сделали рентген, но не предоставил других деталей о состоянии здоровья экс-премьера, выразив лишь надежду на его скорейшее выздоровление.

Ранее глава Крыма рассказал о попытках покушения на него.

