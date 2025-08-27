Глава Крыма рассказал о попытках покушения на него

Аксенов заявил, что покушения на него подтверждают эффективность его работы

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что попытки покушений на него говорят о том, что противник высоко оценивает эффективность его работы. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Они (организаторы покушений. — «Газета.Ru») понимают и высоко оценивают мою эффективность с точки зрения действий в кризисных ситуациях», — отметил Аксенов.

Также он выразил благодарность противнику за высокую оценку его действий. Аксенов добавил, что привык к тому, что против него пытаются организовать диверсии и покушения. Он признался, что за 11 лет научился относится к этому как к естественному процессу.

До этого сообщалось, что в Южный окружной военный суд поступили три уголовных дела о покушении на жизнь главы Крыма Сергея Аксенова. По данным следствия, организованная группа планировала теракт в Крыму в феврале 2022 года. Их задачей был сбор информации о маршрутах передвижения Аксенова для последующего покушения. Наблюдение за главой Крыма велось с помощью камеры, установленной в арендованном помещении. Осуществить задуманное злодеи не смогли.

