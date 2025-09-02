Названы тревожные симптомы, которые могут привести к потере зубов

Щелчки в челюсти, шаткость зубов или постоянно скалывающаяся пломба — эти признаки не стоит игнорировать. Как рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько, подобные симптомы могут сигнализировать о нарушениях в работе зубочелюстной системы, которые при отсутствии лечения приводят к серьезным последствиям.

«Если при открывании или закрывании рта человек слышит щелчки и замечает хруст в челюсти, это может быть признаком дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. В таких случаях нижняя челюсть часто занимает неправильное положение, и это постепенно отражается на состоянии зубов и десен», — пояснила специалист.

Еще одним тревожным сигналом Радько назвала опущение десен и оголение корня зуба. По ее словам, речь идет о рецессии десны, которая со временем приводит к убыли костной ткани и повышенной чувствительности.

Не менее опасным признаком считается заметная стираемость зубов, особенно в переднем отделе.

«Стирание эмали говорит о неравномерной нагрузке и часто сопровождается головными болями, перегрузкой суставов и изменением высоты прикуса», — добавила врач.

По словам ортодонта, постоянное скалывание пломбы в одном и том же месте также требует внимания. Чаще всего это указывает на перегрузку зуба, возникающую из-за неправильного прикуса или скученности зубов.

Особую настороженность, отметила Радько, должны вызвать шатающиеся зубы. «Когда зубы перегружаются, костная ткань, удерживающая их, постепенно разрушается. Этот процесс может протекать незаметно, но в итоге приводит к потере зуба», — предупредила специалист.

Она подчеркнула, что сочетание хотя бы двух из перечисленных симптомов — повод обратиться к ортодонту.

«Раннее выявление нарушений позволяет сохранить зубы и не допустить их преждевременной потери. Наиболее современным инструментом для корректировки прикуса и восстановления правильной работы зубо-челюстного аппарата сегодня являются элайнеры», — заключила Радько.

