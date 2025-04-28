В России оценили идею выращивания человеческих зубов в челюсти свиньи

Ученые объединили клетки пульпы, взятые из удаленных человеческих зубов, с эпителиальными клетками свиных зубов и внедрили эту смесь в челюсти взрослых свиней. Спустя три месяца на месте имплантации выросли полноценные человеческие зубы. Этот прорыв в технологии открывает возможность безболезненно восстанавливать родные зубы и отказаться от протезирования, рассказала «Газете.Ru» стоматолог-имплантолог Людмила Александровская.

«Я вижу в этом исследовании революционный потенциал. Впервые мы говорим не о замене, а о восстановлении утраченного зуба с нуля. Это меняет парадигму: вместо 'ремонта' пациент получает новый орган, идентичный природному», — отметила врач.

По словам эксперта, ключевой аспект технологии — использование биоматрицы, которая служит «каркасом» для стволовых клеток. Это не искусственный материал, а среда, стимулирующая собственные клетки пациента к организации в структуру зуба. Клетки словно по команде складываются в нужную форму. Принцип схож с костной пластикой при имплантации, где матрица направляет рост естественной кости. Однако в данном случае задача сложнее: нужно не просто восстановить костную ткань, а создать полноценный зуб с нервами, сосудами и корнями.

«Ученым удалось подобрать комбинацию клеток (человеческих и свиных), которая запускает этот процесс в организме взрослого животного — это первый успешный шаг к адаптации метода для людей», — сказала Александровская.

Но самый сложный вопрос этого открытия – регуляция процесса. Как гарантировать, что зуб вырастет до нужного размера, остановится на нужном этапе, не повредит челюсть, не испортит прикус, не деформируется и интегрируется в прикус? Все же сейчас имплантологи полностью контролируют процесс восстановления зуба, а в исследовании момент контроля остается открытым.

«Пока это остается загадкой. Кроме того, важно исключить риски неконтролируемого роста тканей или отторжения. Для этого потребуются алгоритмы «остановки» развития зуба на нужном этапе и тщательный отбор пациентов. Первыми кандидатами, вероятно, станут люди с врожденным отсутствием зубов (адентией), либо те, кто лишился зуба из-за травмы в молодом возрасте», — прогнозирует эксперт.



На старте технология будет дорогостоящей из-за сложности получения клеточного материала, необходимости персонализированной матрицы и отсутствия массовой инфраструктуры, отметила врач.

«Проведем параллель с имплантацией: в 1980-х это была редкая и рискованная процедура, доступная единицам. Сегодня импланты — доступная большинству практика. Аналогичный путь предстоит и регенерации зубов: через 10–15 лет, с оптимизацией процессов и снижением себестоимости, метод может стать доступнее. Однако в первое время он будет применяться только в сложных случаях, где традиционное протезирование невозможно», — объяснила она.

Резюмируя вышесказанное, врач Александровская отметила: не ждите чуда завтра. Технология потребует минимум 5–7 лет испытаний, прежде чем появится в клиниках.

«Ухаживайте за зубами уже сейчас. Даже в эпоху биорегенерации кариес и пародонтит проще предотвратить, чем лечить. Импланты и протезы остаются «золотым стандартом'. Они совершенствуются — например, уже сегодня возможна пересадка собственных зубов (аутотрансплантация), когда собственную восьмерку можно пересадить на место шестого зуба, она приживется и произойдет 100% замена. В эпоху прорывных медицинских открытий стоматология сегодня развивается быстрее всех медицинских наук, но самое главное — сохранять баланс между энтузиазмом и реализмом. Даже самые смелые прогнозы не отменяют необходимости десятилетий работы», — объяснила врач.

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