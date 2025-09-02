Россиянам назвали самые бесполезные популярные БАДы для иммунитета

Если у вас нет настроения и сил ни на что, кроме лежания на диване и просмотра сериалов, подождите списывать все на депрессию, возможно, дело совсем в другом, рассказала «Газете.Ru» Валентина Салман, специалист по коррекции питания и образа жизни, аккредитованный эксперт НАИС (Независимая Ассоциация Интегративных Специалистов и проектов в индустрии здоровья) и Союзом «Здоровье Здоровых».

«Наш организм чутко реагирует на любые изменения светового режима, температуры, влажности воздуха и других параметров окружающей среды при смене времен года. И, наверное, каждый человек замечал, что страдает от плохого настроения, усталости и депрессии особенно в осенне-зимний период. В это время желательно знать, как помочь организму справиться с последствиями изменения сезонов и погоды. Сейчас среди большого количества информационного шума достаточно сложно разобраться самостоятельно в том, что принесет пользу иммунитету, а что будет пустой тратой бюджета», — объяснила она.

Первый витамин, о котором все вспоминают в первую очередь, — витамин D. Осенью снижается количество солнечных дней, а значит и уровень витамина D в организме, который необходим для активации иммунного ответа, неизменно падает.

Витамин D влияет на эффективность работы макрофагов — клеток, которые захватывают и уничтожают чужеродные микроорганизмы, т.е. вирусы и бактерии, регулирует врожденный иммунный ответ, и не позволяет выйти из-под контроля иммунным клеткам. Простым языком, витамин D — это самый главный хранитель нашего иммунитета.

«Использовать витамин D для наилучшего усвоения желательно в липосомальной форме как в период профилактики, так и при болезни для более эффективного результата», — сказала эксперт.

Второй витамин — витамин C. Он является мощным антиоксидантом, способствует иммунной защите, поддерживая различные клеточные функции как врожденного, так и адаптивного иммунитета. Витамин C поддерживает эпителиальный барьер против патогенов (вирусов и бактерий) и способствует окислительной активности кожи, тем самым потенциально защищая от окислительного стресса окружающей среды.

«Что это значит? Витамин C будет стойко защищать слизистые (нос, горло, глаза) от всех вирусов и формировать иммунитет. Использовать витамин C желательно в форме аскорбата натрия для того, чтобы избежать любых возможных побочных эффектов на организм», — заявила нутрициолог.

Цинк необходим для формирования иммунных клеток: макрофагов, нейтрофилов, В и Т лимфоцитов. Это все не непонятные слова, а реальные убийцы, естественные киллеры вирусов и бактерий в организме человека. Систематический международный обзор показал, что при раннем применении (леденцы с ацетатом или глюконатом цинка) длительность простуды сокращается примерно на 2,25 дня. Использовать цинк желательно в хелатных формах, например, пиколинат цинка легко усваивается и будет эффективен.

А какие же добавки будут бесполезной тратой денег?

«Мультивитаминные комплексы с длинными составами, где используются низкие дозировки действующих веществ в неактивных формах, а также действующие вещества могут «спорить» за усвоение в организме человека. В данном случае вы не получите никакой пользы, кроме нагрузки на организм», — предупредила эксперт.

Экзотические суперфуды по типу ягод асаи, годжи, моринга и других — они переоценены и по факту являются просто вкусной едой, не имея уникальных свойств. Наши обычные локальные продукты ничем не хуже для организма в сезон простуд — это шиповник, черная смородина, черника и клюква.

«Например, черная бузина (Elderberry, Sambucus nigra). Считается, что бузина обладает выраженным противовоспалительным и иммуностимулирующим действием, активируя выработку цитокинов. Но это единичные исследования и большой доказательной базы по этой добавке нет. Черная бузина будет эффективна в профилактике, но в разгар ОРВИ не окажет нужного эффекта», — объяснила она.

Эхинацея — у этого растительного антиоксиданта обнаружена противовирусная активность. Но серьезных данных также нет — обзор 82 исследований указал, что при длительной профилактике (2400 мг/день в течение 4 месяцев) возможен эффект, но качество данных низкое и результаты неоднозначны.

«Коллоидное серебро сейчас считается довольно популярной добавкой для поддержки иммунитета взрослых и детей, но она является довольно спорной, так как научных доказательств эффективности не так много, а риск серьезных побочных эффектов (например, агрироз) — высок», — резюмировала эксперт.

