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Россиян предупредили об опасности БАДов для похудения с маркетплейсов

Врач Складчикова: некоторые БАДы могут привести к циррозу и гепатиту
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Многие БАДы для похудения, которые часто заказывают на маркетплейсах, могут не только не принести долгосрочного результата, но и вызвать серьезные проблемы со здоровьем, вплоть до токсического гепатита и цирроза печени, предупредила в разговоре с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Анастасия Складчикова.

Во-первых, она обратила внимание, что абсолютно любая добавка, ее дозировка и длительность приема должны быть согласованы с вашим лечащим врачом.

«Чаще всего состав БАДов для похудения богат компонентами со слабительным эффектом. Такие добавки вызывают расстройство стула, негативно влияют на состав кишечной микробиоты, могут привести к обезвоживанию организма и электролитным нарушениям. Снижение веса в этом случае — очень временное явление — и происходит исключительно за счет выведения жидкости из организма. При этом, как правило, жировая ткань остается на месте», — рассказала Складчикова.

Также она отметила, что, помимо слабительных компонентов, в составе БАДов для похудения часто можно встретить всевозможные травы.

«Некоторые травы отнюдь не так безопасны, как нам кажется — их прием оказывает сильное токсическое влияние на печень и может приводить к тяжелейшим последствиям, в том числе токсическому гепатиту и даже циррозу печени», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Специалист обратила внимание, что БАДы, в отличие от лекарственных препаратов, не проходят такого строгого контроля. Их эффект непредсказуем и сложно прогнозируем.

«Стоит понимать, что не существует волшебной таблетки, какой бы качественной и дорогой она ни была. Снижение веса требует от человека изменения образа жизни, а часто и мышления. Это комплексная работа с питанием, уровнем физической активности и качеством сна. А принятая добавка часто может усугубить состояние здоровья и демотивировать. Если вы не справляетесь самостоятельно — важно обратиться к специалисту, а не искать ответы в сети. Это сэкономит ваше время, силы и деньги», — резюмировала Складчикова.

Ранее россиянам объяснили, как отличить рабочие БАДы от пустышек.

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