Многие проекты дата-центров в США никогда не будут реализованы

Многие из проектов строительства дата-центров в США никогда не будут реализованы

Множество запланированных в США центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) рискуют остаться на бумаге, несмотря на возросший интерес к ним. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Коммунальные предприятия видят огромные возможности в ИИ, но понимают, что многие предложенные проекты никогда не будут реализованы, из-за чего их прозвали «фантомными дата-центрами», — говорится в статье издания.

В статье подчеркивается, что поставщики электроэнергии в США фиксируют бурный рост заявок на подключение к сетям от девелоперов дата-центров и технологических фирм, которые буквально «заваливают» коммунальные службы запросами со всей страны в поисках подходящих площадок.

«Ситуацию осложняет и тот факт, что одни и те же потенциальные проекты учитываются разными коммунальными службами с дублированием, утроением или даже учетверением потребности в электроэнергии», – сообщает издание.

В результате запрашиваемые суммарные объемы электроэнергии порой в разы превосходят текущий спрос на электроэнергию во всем регионе обслуживания, достигая, по данным газеты, «непомерных величин».

