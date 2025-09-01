На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Многие проекты дата-центров в США никогда не будут реализованы

Многие из проектов строительства дата-центров в США никогда не будут реализованы
true
true
true
close
Global Look Press

Множество запланированных в США центров обработки данных для искусственного интеллекта (ИИ) рискуют остаться на бумаге, несмотря на возросший интерес к ним. Об этом пишет Wall Street Journal (WSJ).

«Коммунальные предприятия видят огромные возможности в ИИ, но понимают, что многие предложенные проекты никогда не будут реализованы, из-за чего их прозвали «фантомными дата-центрами», — говорится в статье издания.

В статье подчеркивается, что поставщики электроэнергии в США фиксируют бурный рост заявок на подключение к сетям от девелоперов дата-центров и технологических фирм, которые буквально «заваливают» коммунальные службы запросами со всей страны в поисках подходящих площадок.

«Ситуацию осложняет и тот факт, что одни и те же потенциальные проекты учитываются разными коммунальными службами с дублированием, утроением или даже учетверением потребности в электроэнергии», – сообщает издание.

В результате запрашиваемые суммарные объемы электроэнергии порой в разы превосходят текущий спрос на электроэнергию во всем регионе обслуживания, достигая, по данным газеты, «непомерных величин».

Ранее сообщалось, что Google обогреет жителей города в Финляндии отработанной водой из дата-центра.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами