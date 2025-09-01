На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москалькова сообщила об отсутствии точной даты возвращения курян с Украины

Москалькова: дата возвращения жителей Курской области с Украины неизвестна
Максим Блинов/РИА Новости

Точные сроки возвращения оставшихся на территории Украины жителей Курской области по-прежнему неизвестны, но ожидается, что это случится в ближайшее время. Об этом сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, в прошлое воскресенье состоялась встреча с группой лиц, в составе которой находились военные, а также советник президента Украины Ирина Верещук и представители офиса уполномоченного по правам Верховной рады.

«Все заверяли в то, что они будут переданы в ближайшее время. Пока, к сожалению, конкретная дата пока не определена», — заключила Москалькова.

Россия и Украина при посредничестве ОАЭ обменялись пленными по формуле «146 на 146». РФ также вернула домой восьмерых курян, которых удерживали в Сумской области с февраля. Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Киев снова «отбирал» пленных, а также отметил, что «обменный фонд» Украины приближается к «нулю».

Ранее RT сообщал, что в российских учреждениях ФСИН находятся около шести тысяч бойцов ВСУ, на Украине же пребывает примерно тысяча россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Мединский назвал «мучительным торгом» возвращение удерживаемых ВСУ жителей Курской области.

Обмены пленными с Украиной
