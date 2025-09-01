Женщина внезапно для себя родила дочь на фестивале Burning Man

В США участница фестиваля Burning Man неожиданно для себя родила здоровую дочь. О беременности женщина не догадывалась, передает NBC News.

Произошло все 27 августа, когда Кейла Томпсон вместе со своим мужем ночевали в своем автофургоне. Женщина почувствовала сильную боль, а спустя несколько минут родила своего первенца — дочь весом около 1,6 кг.

Муж Кейлы сразу же побежал за помощью. На фестивале ему удалось быстро найти медсестру-акушерку, педиатра и гинеколога, которые оказали помощь матери и новорожденной.

Позже женщина призналась, что они с мужем не планировали ребенка и не знали, что она беременна. Она пояснила, что со стороны не выглядела беременной, в том числе не было и симптомов, которые бы говорили о ее положении.

В июле 2025 года в Турции освободили 19-летнюю россиянку, осужденную за то, что она родила и оставила ребенка в туалете аэропорта Антальи. Однако после апелляции приговор был отменен, и теперь Екатерина планирует вернуться домой и забрать дочку у приемной матери. Сейчас малышка живет в Подмосковье.

Ранее во Франции женщина родила на парковке после того, как ее отказались принять в больнице.