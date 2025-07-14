Россиянка, родившая в турецком аэропорту, хочет забрать ребенка у приемной матери

Студентка, которая родила в турецком аэропорту и оставила ребенка в туалете, намерена забрать дочку у приемной матери. Сейчас малышка живет в Подмосковье, пишет Telegram-канал SHOT.

«‎За решеткой девушка успела выучить турецкий язык, чтобы общаться с адвокатами. После возвращения девушка планирует вернуться в родную Электросталь, о восстановлении в колледже, где девушка училась на овощевода, пока речи не идет, так как сначала нужно решить вопросы с ребенком», — сказано в сообщении.

14 июля сообщалось, что 19-летнюю россиянку Екатерину Бурназкину освободили в Турции спустя девять месяцев заключения. Ранее девушку осудили на 15 лет за то, что она родила ребенка и оставила его в туалете аэропорта Антальи. Однако после апелляции приговор был отменен, и теперь Екатерина планирует вернуться домой.

В октябре 2024 года 18-летняя Екатерина Бурназкина родила в туалете аэропорта турецкой Антальи и оставила новорожденного ребенка в унитазе. После этого она вместе с матерью попыталась покинуть Турцию и вернуться в Россию. Младенца обнаружили сотрудники клининговой службы, мать и бабушку младенца задержали. При этом девушка утверждала, что не знала о своей беременности до самых родов.

В отношении Бурназкиной было возбуждено уголовное дело. 24 февраля стало известно, что суд приговорил девушку к 15 годам тюремного заключения.

Ранее девочке, которую мать бросила в аэропорту в Турции, нашли семью.