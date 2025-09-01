На Кубани заметили мужчину, предположительно причастного к похищению «Дюймовочки»

На Кубани камеры засняли мужчину, который последним видел пропавшую более двух недель назад женщину. Об этом сообщает Kub Mash.

По данным Telegram-канала, россиянина, который находится в розыске, заметили в станице Восточной. Его заметили идущим вдоль забора в толстовке с капюшоном. При этом на месте он появлялся дважды: в ночь на 28 августа и прошлой ночью.

Тем временем местонахождение женщины, с похищением которой, предположительно, связан мужчина, до сих пор неизвестно. Волонтеры прекратили поиски, но вскоре планируют их возобновить.

Как рассказали знакомые, больше двух недель назад 36-летняя местная жительница, которую из-за низкого роста прозвали «Дюймовочкой», отправилась в Усть-Лабинск на своей машине марки Mazda, но позже она перестала выходить на связь.

По словам очевидцев, в машину к россиянке подсел неизвестный мужчина, который, предположительно, вынудил ее поехать в сторону вокзала.

В причастности к исчезновению подозревают мужчину, машину которого обнаружили вскоре после пропажи женщины. В автомобиле было колесо от Mazda и лопата.

