Нелегал похитил шестилетнего ребенка, изнасиловал и получил два пожизненных срока

В ЮАР мужчина получил два пожизненных после изнасилования ребенка

В ЮАР вынесли приговор мужчине, который совершил жестокое преступление в отношении шестилетнего ребенка. Об этом сообщает Sunday World.

Мужчину по имени Фете Симиао арестовали после того, как в его жилье нашли маленькую девочку. Спасти пострадавшую не удалось.

Вскоре выяснилось, что 25-летний мужчина, находившийся на территории страны с нарушением миграционного законодательства, похитил ребенка. У себя дома Симиао изнасиловал пленницу, и, пытаясь скрыть этот факт, нанес ей серьезные травмы.

Во время судебных разбирательств мужчина раскаялся в содеянном и просил суд о снисхождении, однако судья посчитала, что его заявление было неискренним.

Фигуранта сочли опасным для общества и приговорили к двум пожизненным срокам. Помимо этого, он получил два года за похищение человека и еще два за нарушение миграционного законодательства.

«Приговоры будут отбываться одновременно с пожизненным заключением», – сообщается в публикации.

В прокуратуре заявили, что мужчина испытывал жалость к себе, а не раскаяние, и отметили, что довольны приговором.

Ранее знакомая пообещала женщине исправить «дефект в гороскопе» ее дочери и похитила младенца.