Знакомая пообещала женщине исправить «дефект в гороскопе» ее дочери и похитила младенца

В Индии женщина пообещала знакомой изменить судьбу ее дочери и украла девочку

В Индии знакомая пообещала женщине исправить «дефект в гороскопе» ее шестимесячной дочери и украла девочку. Об этом сообщает Times Of India.

Инцидент произошел в пятницу вечером в деревне Моттур округа Кришнагири. 42-летняя женщина похитила ребенка у 27-летней знакомой под предлогом проведения религиозного обряда «пуджи» для исправления дефекта в гороскопе девочки, чтобы якобы изменить ее судьбу. Мать сообщила в полицию о пропаже ребенка в тот же день.

С помощью записей с камер видеонаблюдения полиции удалось выследить и задержать подозреваемую в городе Хосур. По данным следствия, злоумышленница, потерявшая собственного ребенка, похитила девочку из-за тоски по материнству. Ребенок был возвращен матери, а суд постановил заключить подозреваемую под стражу.

