Бывшего руководителя МЧС ДНР назначили замглавы МЧС России

Бывший руководитель МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий назначен заместителем главы МЧС России. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кострубицкого Алексея Александровича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Главе МЧС России разрешено иметь десять заместителей. С учетом назначения 47-летнего Алексея Кострубицкого вакантными сейчас остаются две должности, включая пост первого замминистра.

Кострубицкий родился 24 августа 1978 года. С ноября 2014 года он занимал должность министра по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий в ДНР. В мае 2023 года возглавил МЧС по ДНР. В 2022 году ему было присвоено звание Героя ДНР.

Ранее премьер Мишустин снял с должности заместителя главы Росмолодежи Абрамова.