На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Бывшего руководителя МЧС ДНР назначили замглавы МЧС России

Экс-руководителя МЧС ДНР Кострубицкого назначили замглавы МЧС России
true
true
true
close
Николай Тришин/ТАСС

Бывший руководитель МЧС Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Кострубицкий назначен заместителем главы МЧС России. Указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кострубицкого Алексея Александровича заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, освободив его от занимаемой должности», — сказано в документе.

Главе МЧС России разрешено иметь десять заместителей. С учетом назначения 47-летнего Алексея Кострубицкого вакантными сейчас остаются две должности, включая пост первого замминистра.

Кострубицкий родился 24 августа 1978 года. С ноября 2014 года он занимал должность министра по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий в ДНР. В мае 2023 года возглавил МЧС по ДНР. В 2022 году ему было присвоено звание Героя ДНР.

Ранее премьер Мишустин снял с должности заместителя главы Росмолодежи Абрамова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами