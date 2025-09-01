Мигранты ворвались в частный дом и устроили побоище с камнями, трубами и арматурой

В Оренбурге компания мигрантов из-за замечания ворвалась в чужой дом и устроила побоище с камнями, трубами и арматурой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все началось с того, что подросток катался на мопеде и едва не сбил соседа. После замечания о необходимости ездить аккуратнее юноша позвал на помощь знакомых. Через некоторое время группа мигрантов ворвалась в дом обидчика и начала избивать его и других жильцов, используя камни, трубы и арматуру.

С большим трудом драку удалось остановить. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщили в Следственном комитете России. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования.

Ранее толпа подростков напала на пенсионера в Екатеринбурге из-за замечания.