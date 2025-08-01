Толпа подростков напала на пенсионера в Екатеринбурге из-за замечания

В Екатеринбурге пенсионер сделал подросткам замечание на тему уборки за собой и подвергся нападению. Об этом со ссылкой на очевидицу сообщает агентство Ura.ru.

Инцидент произошел вечером 31 июля в трамвае №14. Пожилой мужчина сделал замечание группе подростков, которые разлили что-то в салоне и отказались убирать. Несмотря на попытки кондуктора урегулировать ситуацию, конфликта избежать не удалось. Один из подростков стал угрожать пенсионеру. После выхода из трамвая толпа несовершеннолетних последовала за мужчиной. Агрессоры пнули его и брызнули в лицо перцовым баллончиком.

Пострадавшему оказали помощь очевидцы, которые отвели его в ближайший магазин и помогли промыть глаза. Пенсионер и одна из свидетельниц написали заявления в полицию. Правоохранители начали проверку, в данный момент устанавливаются личности участников нападения. Пострадавший направлен на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести вреда здоровью.

Ранее подростки на скутерах избили ногами пенсионера во Владивостоке и попали на видео.