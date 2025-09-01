«Лента.ру» опубликовала расследование о схемах цифровых преступников

На «Ленте.ру» с 1 сентября при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») стартовал мультиформатный проект «Попавшие в сети», в котором рассказывается об интернет-мошенниках, а также сетевых вербовщиках.

Для расследования журналисты «Ленты.ру» интегрировались в инфраструктуру преступников, чтобы узнать, как они действуют.

В проекте расскажут истории россиян, пострадавших от мошенников. Также в проекте покажут, как устроены сети вербовщиков и колл-центры мошенников, а также методы обмана.

Первый выпуск проекта посвящен сетевым вербовщикам, второй – «охотникам на подростков», а третий – телефонным мошенникам.

Кроме того, в материалах будет доступна серия обучающих видеороликов, в которых будут приведены самые популярные уловки преступников и будут даны рекомендации по защите себя и своих близких.