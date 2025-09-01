На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Исследователи заявили, что поцелуи способны снизить риск появления кариеса

Daily Mail: поцелуи снижают риск возникновения кариеса
Стоматологи из Университета Сантьяго в Эквадоре выяснили, что поцелуй может способствовать восстановлению кислотно-щелочного баланса слюны и снижать риск кариеса, пишет Daily Mail.

По словам ученых, обмен слюной во время поцелуя помогает снизить кислотность полости рта. Оптимальная «доза» поцелуя, по их данным, составляет около 40 секунд. В этот период происходит передача буферных агентов и бактерий между партнерами, что ускоряет нормализацию кислотного уровня, особенно после воздействия сладких напитков. После употребления колы, фруктовых соков или безалкогольного пива уровень кислотности может повышаться до 25%, а естественное восстановление слюны занимает около 40 минут, добавили эксперты.

Стоматологи отмечают, что это исследование открывает новую область профилактической стоматологии.

«Это может стать новым поведенческим подходом к поддержанию здоровья полости рта», — уверены специалисты.

Ранее стоматолог перечислил продукты, которые естественно отбеливают зубы.

