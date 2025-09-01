На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медсестре присудили $31 тыс. после того, как коллега «закатила глаза», реагируя на просьбу

В Шотландии медсестре выплатят $31 тыс. из-за поведения ее коллеги
Shutterstock

В Эдинбурге медсестра-стоматолог Морин Хоуисон получила компенсацию в размере $31 тыс. после того, как коллега «закатила глаза», реагируя на ее просьбы, пишет Unilad.

Хоуисон, имеющая 40-летний опыт работы, утверждала, что после прихода в клинику Джисны Икбал в июле 2024 года отношения между ними стали «натянутыми». Икбал, стоматолог, квалифицированная в Индии, еще не имела права практиковать в Великобритании и временно исполняла обязанности Морин во время ее больничного.

По словам Хоуисон, Джисна неоднократно отказывалась выполнять рабочие обязанности и проявляла «неуважение», включая закатывание глаз во время разговоров. Другой стоматолог клиники, Даниэла Сирш, подтвердила, что Икбал отказывалась выполнять определенные задачи, например убирать туалет, заявляя, что «она — стоматолог».

Инциденты довели Хоуисон до панической атаки, после чего она ушла с работы. Судья по трудовым спорам Рональд Маккей отметил, что клиника допустила «неприемлемое упущение» и создала «враждебную рабочую среду», и постановил выплатить ей компенсацию.

Ранее сообщалось, что стоматологи в Британии массово увольняются из-за низких доходов.

