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В Британии стоматологи массово увольняются из-за низких доходов

The Guardian: британские стоматологи массово увольняются, так как работают в убыток
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Британии массово увольняются стоматологи из-за низких доходов, пишет The Guardian.

Британская стоматологическая ассоциация (BDA) предупредила, что растущий отток стоматологов угрожает усугубить кризис доступности лечения для пациентов. Причиной этого стали низкие выплаты за услуги, которые не покрывают даже расходы на их оказание.

Согласно данным, стоматологические клиники в Англии вынуждены «работать как благотворительность». Например, на установке зубных протезов клиники теряют £42 за процедуру, а на обследовании нового пациента — £7. Аналогичные убытки фиксируются при сложных процедурах, таких как лечение корневых каналов или удаление зуба.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг ранее заявил, что «бесплатная стоматология находится на пороге исчезновения», пообещав реформы. Однако, по словам BDA, с момента прихода к власти лейбористов в прошлом году прогресса в решении проблемы не наблюдается.

Ранее британка сама вырвала себе зубы, потому что 7 лет не могла попасть к стоматологу.

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