В Новосибирске поймали мужчину, который оголялся на школьной линейке и жонглировал ежом

Новосибирец жонглировал ежом на глазах у школьников и был задержан. Об этом пишет издание «Подъём».

Утром 1 сентября мужчина пришел на линейку к одной из школ в Советском районе Новосибирска. Очевидцы утверждают, что неизвестный начал свой номер с раскладывания глиняных фигур, а затем начал подбрасывать мячи и живого ежа. По данным Baza, перед этим он также несколько раз снимал и надевал штаны.

На место вызвали правоохранителей, которые скрутили подозрительного жонглера на глазах у школьников. Во время задержания еж куда-то укатился, его до сих пор не нашли. В полиции уточнили, что мужчина «допустил нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу», его привлекли к административной ответственности.

«На замечание инспектора по делам несовершеннолетних мужчина не отреагировал, применив при этом к сотруднику полиции физическую силу. Гражданин был задержан прибывшим на место нарядом патрульно-постовой службы отдела полиции. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Мужчина доставлен в отдел полиции № 10 «Советский» УМВД России по городу Новосибирску», — сообщили в УМВД по городу.

Ранее житель Ангарска сбросил собаку с четвертого этажа и отделался обязательными работами.