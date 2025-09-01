На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина угрожал повару мачете и пистолетом ради шашлыка

В Польше мужчина напал на сотрудника кафе с мачете и пистолетом, требуя шашлык
KPP in Otwock

В Польше мужчина размахивал в ресторане мачете, требуя шашлык. Об этом сообщает газета Wiadomosci.

Инцидент произошел в прошлом месяце в Целестынове. 47-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в местный ресторан и стал угрожать сотруднику заведения, требуя накормить его шашлыком. При себе у грабителя были предмет, похожий на огнестрельное оружие, и мачете. В этот момент в помещении находились несколько человек.

Злоумышленник не смог добиться желаемого и скрылся до приезда правоохранителей. Тем не менее полиция быстро установила его местонахождение. Мужчину задержали в его же квартире, там же нашли и изъяли оружие, с которым он пытался ограбить ресторан. Отвоцкий районный суд удовлетворил ходатайство о трехмесячном аресте. Согласно польским законам, покушение на ограбление с применением опасного оружия карается лишением свободы на срок до 20 лет.

Ранее россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки и избил продавцов.

