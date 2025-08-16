Россиянин ограбил магазин ради кофе и жвачки и избил продавцов

В Липецке мужчина напал на продавцов и украл жвачку

В Липецке сотрудники полиции задержали подозреваемого в ограблении сетевого магазина, злоумышленник напал на продавцов и украл кофе и жевательную резинку. Об этом сообщает УМВД области.

Инцидент произошел в сетевом супермаркете по улице Космонавтов. Один из покупателей схватил с витрины кофе и жвачку и попытался пройти мимо кассы, не оплатив. Вора заметили сотрудники охраны и продавцы и попытались задержать.

Злоумышленник оказал сопротивление и несколько раз ударил охранника и продавца, пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Подозреваемого в ограблении удалось задержать полицейским, им оказался 24-летний местный житель. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого в Челябинске задержали мужчину, напавшего в магазине на кассира. Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов, в торговый зал ворвался мужчина, вооруженный ножом. Злоумышленник, угрожая холодным оружием, приказал кассиру достать выручку. Похитив 4 тысячи рублей, он скрылся.

