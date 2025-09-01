Женщина развесила в городе баннеры, чтобы рассказать всем о романе подруги и мужа

В Китае жена узнала об измене мужа с лучшей подругой и публично отблагодарила ее

Китаянка развесила баннеры, чтобы «поблагодарить» свою лучшую подругу за роман с ее мужем. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным газеты, красные баннеры, которые китайцы традиционно заказывают в знак искренней благодарности тем, кто оказал им помощь, появились на заборе жилого комплекса в Чанше, в центральной китайской провинции Хунань. В этом случае местная жительница решила таким способом рассказать горожанам о том, что лучшая подруга пять лет состояла в сексуальной связи с ее мужем.

Обманутая жена призналась, что общалась с женщиной по фамилии Ши 12 лет, но лишь недавно узнала, что она годами «оказывала сексуальные услуги» ее мужу, встречаясь с ним в отелях в рабочее время. Работодатель Ши сообщил, что начал проводить служебное расследование по этому поводу, после чего баннеры были сняты.

Как сообщается, женщине, которая их развесила, может грозит ответственность в виде предупреждения, штрафа и даже ареста, если будет доказано что она распространила ложную информацию или клеветнические материалы.

