Россиянка сожгла дом с детьми, приревновав соседку к своему сожителю

В Марий Эл пенсионерка получила 15 лет колонии за поджог дома с детьми

В Марий Эл огласили приговор местной жительнице, которая на почве ревности подожгла дом многодетной семьи, спасти из огня не удалось двухлетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике.

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемая гостила у жительницы села Морки. Пьяная гостья поссорилась с хозяйкой дома — многодетной матерью, приревновав ее к своему сожителю.

Дождавшись, когда члены семьи уснут, женщина подожгла одеяло в одной из комнат и ушла к себе домой. Трое несовершеннолетних, их мать и сожитель обвиняемой сумели выбраться из горящего дома, спасти не удалось двухлетнего мальчика, он надышался угарным газом и не смог выбраться из-за дымного помещения. Дом выгорел полностью.

По факту произошедшего было возбуждено три уголовных дела. Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее россиянин пытался заживо сжечь семью с тремя детьми.