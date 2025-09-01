На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Приморье врачи удалили пациентке опухоль весом 11 кг

В Приморье врачи спасли женщину с гигантской опухолью яичника
Freepik

Врачи Тысякоечной больницы в Приморском крае провели операцию по удалению гигантской опухоли яичника весом 11 кг. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

48-летняя пациентка поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии, размер ее живота был сопоставим с беременностью на девятом месяце. Огромное новообразование сдавливало внутренние органы и достигало диафрагмы, создавая угрозу для жизни.

Как выяснили медики, опухоль яичника была впервые обнаружена еще в 2021 году, однако женщина в течение трех лет не обращалась за медицинской помощью и не выполняла рекомендации врачей, что привело к катастрофическому росту новообразования.

«Благодаря слаженной работе нашей команды и своевременному вмешательству удалось избежать трагических последствий для пациентки», — отметил заведующий отделением гинекологии Эдуард Зиганшин.

Хирурги выполнили экстренную операцию, в ходе которой успешно удалили опухоль весом 11 килограммов. Пациентка уже выписана из больницы в удовлетворительном состоянии и продолжает наблюдаться у специалистов поликлиники.

Ранее в Воронеже хирурги спасли пациентку с огромной липомой.

