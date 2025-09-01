В Ленобласти бойцовый пес напал на ребенка

«Фонтанка»: в Ленобласти ребенок попал в больницу после нападения собаки

Во Всеволожском районе Ленинградской области соседский пес набросился на семилетнего мальчика, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в деревне Коккорево, собака, принадлежащая местному жителю, напала на семилетнего мальчика. Ребенок с рваными ранами плеча и руки был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и сделали прививку от бешенства.

По предварительной информации, пес выбежал с территории участка своего хозяина — пожилого мужчины, проживающего по соседству с семьей пострадавшего. Как рассказала мама мальчика, хозяин животного бросился вдогонку на автомобиле. Прибыв на место, мужчина откинул собаку от ребенка, а затем посадил пса в машину за шкирку и уехал.

На помощь мальчику сразу же бросились другие местные жители, которые оказали первую помощь и позвонили его родителям. Обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее в Забайкалье у девочки диагностировали перелом позвоночника после нападения собак.