В Забайкалье у девочки диагностировали перелом позвоночника после нападения собак

В населенном пункте Борзя в Забайкальском крае собаки напали на двоих детей. Об этом сообщил Telegram-канале Chita.Ru со ссылкой на исполняющего обязанности главы города Ивана Трухина.

По данным канала, в результате нападения пострадали 10-летняя девочка и 8-летний мальчик. У девочки диагностировали перелом позвоночника. Также ей предстоит перенести операцию по ампутации уха.

Трухин отметил, что владельцы напавших собак заявили о готовности их усыпить. По его словам, в настоящее время с хозяевами животных работает полиция.

«В субботу была информация через ЕДДС. Заместитель по соцработе держит на контроле, помощь по необходимости окажем. Второй ребенок — мальчик 8 лет. Собака соседская сорвалась с цепи и укусила. Его состояние удовлетворительное, уколы поставили, зеленкой помазали», — сказал и.о. главы города.

9 августа в Мурманске пес разодрал руку двухлетней дочери владельцев, когда девочка пыталась дать ему лакомство. Мать отвезла ребенка в больницу, где ей перебинтовали рану, не назначив антибиотики. В результате у девочки загноились раны, воспалилась лимфатическая система. Животное отдали на передержку, ей ищут новый дом.

Ранее москвич изрезал ножом собаку жены и ее саму, обсуждая развод.