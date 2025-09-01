На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач рассказала о влиянии менопаузы на психическое здоровье женщин

Врач Кинкулькина: менопауза может спровоцировать депрессию у женщин
true
true
true
close
oatawa/Shutterstock/FOTODOM

В период менопаузы женщины могут столкнуться с повышенным риском развития депрессии. Об этом kp.ru рассказала завкафедрой психиатрии и наркологии, директор Клиники психиатрии имени С.С. Корсакова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского Университета Марина Кинкулькина.

По ее словам, гормональные изменения в этот период могут привести к психическим расстройствам.

«У женщин депрессия встречается примерно в два раза чаще, чем у мужчин. В период менопаузы риск развития депрессии у женщин повышается, а вот после нее частота депрессии у людей обоих полов постепенно сравнивается», — уточнила Кинкулькина.

Врач добавила, что женщины обычно чаще говорят о своих переживаниях и проблемах, чем мужчины, что позволяет быстрее выявить недуг и начать лечение. С повышенным риском возникновения депрессии могут столкнуться и молодые матери, у которых были проблемы во время беременности или родов, заключила эксперт.

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Лариса Фалалеева до этого рассказала «Газете.Ru», что трудности с засыпанием и частые пробуждения ночью могут говорить о начале менопаузы. Менопауза в среднем наступает в 45–55 лет, но предвестники этого процесса — так называемый пременопаузальный период — могут начаться задолго до окончательной остановки менструаций.

