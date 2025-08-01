Россиянам назвали неочевидные признаки начала менопаузы

Трудности с засыпанием и частые пробуждения ночью могут говорить о начале менопаузы, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Лариса Фалалеева.

Менопауза в среднем наступает в 45–55 лет, но предвестники этого процесса — так называемый пременопаузальный период — могут начаться задолго до окончательной остановки менструаций.

«Одним из ранних симптомов являются изменения менструального цикла. Цикл становится нерегулярным, менструации могут быть то обильными, то скудными, интервалы между ними удлиняются. Это связано со снижением уровня эстрогенов — ключевых женских гормонов. Кроме этого, часто появляются: приливы жара (резкие ощущения тепла в лице и верхней части тела, сопровождающиеся потливостью), трудности с засыпанием, частые пробуждения ночью, эмоциональная нестабильность и учащенное сердцебиение, повышенная утомляемость, снижение концентрации внимания», — рассказала врач.

В число необычных симптомов климакса врач также включила сухость и жжение во влагалище, дискомфорт при половом акте, проблемы с памятью, ощущение «тумана в голове», снижение либидо, болезненность суставов, а также ощущение «ломоты» в теле и изменение кожи и волос.

«Даже если симптомы кажутся «несерьезными» или «возрастными», они заслуживают внимания. Некоторые проявления связаны не только с гормональными изменениями, но и с другими возможными диагнозами, которые важно исключить. Поэтому важно обратиться к врачу. Если у вас началась менопауза, то современная гинекология предлагает множество решений — от мягкой негормональной поддержки до индивидуально подобранной гормонозаместительной терапии (ГЗТ), которая значительно облегчает симптомы и снижает риски остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний», — рассказала доктор.

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