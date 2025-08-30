Посетительница «Крокуса» рассказала в суде, как муж спас ее ценой своей жизни

Один из посетителей концертного зала «Крокус» во время теракта 22 марта 2024 года спас свою супругу ценой собственной жизни, прикрыв ее собой. Об этом ТАСС рассказал участник судебного процесса, который проходит на выездном заседании Второго Западного окружного военного суда в здании Мосгорсуда.

«Женщина в ходе опроса в суде рассказала, что во время теракта в «Крокусе» супруг упал на нее, прикрыв своим телом, а она лишь слышала, как на нее и рядом падают гильзы, зная, что мужа больше нет», — сказали журналистам.

По словам собеседника агентства, женщина также рассказала, что слышала голоса проходивших мимо нее террористов, «которые разговаривали на тюркском языке».

В конце июля стало известно, что трое из четырех непосредственных исполнителей теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» — Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидокрами Рачабализода — перед нападением приняли наркотическое вещество. Следствие установило, что по пути к месту преступления фигуранты употребили вещество, в состав которого входил мефедрон. Предположительно, они это сделали, чтобы притупить чувство страха.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел перед концертом группы «Пикник». Нападавшие открыли огонь по зрителям и подожгли концертный зал. Несовместимые с жизнью ранения получили 145 человек, пострадали более 600. Террористы скрылись, но были пойманы на границе с Украиной. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее стало известно, что террорист из «Крокуса» пытается обратить в свою веру наемника из Колумбии.