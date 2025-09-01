На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России ввели запрет на создание садоводств на землях сельхозназначения

Россияне не смогут создавать садоводства на сельскохозяйственных угодьях
true
true
true
close
Mark van Dam/Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий создание территорий садоводства на землях сельскохозяйственного назначения. Новые правила также ограничивают ведение садоводства и огородничества без создания товариществ на землях, где такой вид деятельности не предусмотрен правовым режимом.

При этом закон разрешает разведение сельскохозяйственных птиц и кроликов на садовых земельных участках для собственных нужд. В Градостроительном кодексе РФ уточняется, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для личных потребностей.

Запрет распространяется на сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов в границах территориальных зон, где не допускается ведение садоводства и огородничества.

29 августа риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев заявил, что в России в сентябре вступят в силу новые правила о бесхозных дачных участках. Если собственники не уделяют внимания этому вопросу, допускают запустение земли и наличие запущенных построек, то за это им грозит изъятие участка. Некоторые владельцы дач в московской и Калужской областях уже получили первые уведомления о том, что их участки не соответствуют требованиям. Письма приходят через портал «Госуслуги». Среди критериев бесхозности – обилие высоких сорняков (более метра в длину), сорных деревьев, отметил эксперт.

Ранее россиян предупредили о штрафе до 3 миллионов рублей при сборе некоторых грибов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами