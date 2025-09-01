В России ввели запрет на создание садоводств на землях сельхозназначения

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон, запрещающий создание территорий садоводства на землях сельскохозяйственного назначения. Новые правила также ограничивают ведение садоводства и огородничества без создания товариществ на землях, где такой вид деятельности не предусмотрен правовым режимом.

При этом закон разрешает разведение сельскохозяйственных птиц и кроликов на садовых земельных участках для собственных нужд. В Градостроительном кодексе РФ уточняется, что в жилых зонах допускается ведение гражданами садоводства для личных потребностей.

Запрет распространяется на сельскохозяйственные угодья и земли населенных пунктов в границах территориальных зон, где не допускается ведение садоводства и огородничества.

29 августа риелтор и эксперт по недвижимости Владимир Шмелев заявил, что в России в сентябре вступят в силу новые правила о бесхозных дачных участках. Если собственники не уделяют внимания этому вопросу, допускают запустение земли и наличие запущенных построек, то за это им грозит изъятие участка. Некоторые владельцы дач в московской и Калужской областях уже получили первые уведомления о том, что их участки не соответствуют требованиям. Письма приходят через портал «Госуслуги». Среди критериев бесхозности – обилие высоких сорняков (более метра в длину), сорных деревьев, отметил эксперт.

