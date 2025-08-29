На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили о штрафе до 3 миллионов рублей при сборе некоторых грибов

Юрист Русяев: за сбор некоторых грибов может грозить штраф до 3 миллионов рублей
true
true
true
close
Viktor Sergeevich/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут бесплатно собирать дикорастущие грибы для собственных нужд на землях лесного фонда, однако за незаконный сбор на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Об этом рассказал «Ленте.ру» юрист Илья Русяев.

Кроме того, сбор видов грибов, занесенных в Красную книгу, карается штрафом от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией собранного. Если человек знал, что такие грибы нельзя собирать, и намеренно собирал их для какой-то цели, ему может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

При отягчающих обстоятельствах: групповых действиях, использовании служебного положения или интернета для продажи грибов, наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

В особую категорию входят грибы, содержащие наркотические вещества. За их приобретение, хранение или перевозку грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, рассказал эксперт.

Ранее дачникам напомнили о штрафах и уголовке за неправильные растения на участке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами