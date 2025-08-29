Россиян предупредили о штрафе до 3 миллионов рублей при сборе некоторых грибов

Юрист Русяев: за сбор некоторых грибов может грозить штраф до 3 миллионов рублей

Россияне могут бесплатно собирать дикорастущие грибы для собственных нужд на землях лесного фонда, однако за незаконный сбор на особо охраняемых природных территориях предусмотрен штраф от 500 до 1 тыс. рублей. Об этом рассказал «Ленте.ру» юрист Илья Русяев.

Кроме того, сбор видов грибов, занесенных в Красную книгу, карается штрафом от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией собранного. Если человек знал, что такие грибы нельзя собирать, и намеренно собирал их для какой-то цели, ему может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

При отягчающих обстоятельствах: групповых действиях, использовании служебного положения или интернета для продажи грибов, наказание ужесточается до 9 лет лишения свободы со штрафом до 3 млн рублей.

В особую категорию входят грибы, содержащие наркотические вещества. За их приобретение, хранение или перевозку грозит штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток, рассказал эксперт.

