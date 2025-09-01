На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Тюмени пожарные спасли 12 человек при пожаре в жилом доме

МЧС: пожарные спасли 12 человек при пожаре в жилом доме в Тюмени
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Пожарные спасли 12 человек, включая восьмерых детей, при тушении пожара в многоквартирном жилом доме в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в электрощитовых с пятого по девятый этаж дома по улице Холодильной, 40. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило интенсивное горение.

Сотрудники МЧС эвакуировали на свежий воздух 42 человека, один человек получил травмы. В тушении пожара были задействованы 38 человек и 9 единиц техники.

В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проверка и проветривание помещений.

31 августа в алтайском селе Ортолык в Кош-Агачском районе загорелось здание местной администрации.

Кроме того, в Кургане загорелись пластиковые трубы в Заозерном микрорайоне. Возгорание произошло в 17:44 (15:44 мск). Огонь распространился на 1 тыс. кв. м.

Ранее на Ленинградском шоссе взорвался огнетушитель в пожарном шкафу.

