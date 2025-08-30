На Ленинградском шоссе взорвался огнетушитель в пожарном шкафу

Baza: в Москве детонировал огнетушитель в пожарном шкафу на Ленинградском шоссе

На Ленинградском шоссе в Москве в пожарном шкафу со средствами тушения взорвался огнетушитель. Об этом сообщает Baza.

Очевидцы рассказали, что при детонации ящик раскурочило, а корпус огнетушителя отбросило на более чем на 50 м. На место прибыли сотрудники экстренных служб. Причина взрыва устанавливается.

В мае 2024 года во Владивостоке использованный огнетушитель внезапно взлетел, пробил крышу припаркованного автомобиля и протаранил стену здания. Это случилось, когда мужчина пытался сдать на металлолом бывший в употреблении огнетушитель. В результате попытки освободить емкость от остатков содержимого, под давлением произошло неконтролируемое перемещение металлического баллона, в результате чего повреждены были фасад дома №36 на ул. Тюменской, а также припаркованный автомобиль Toyota Harrier. Владельцы пострадавшей машины оценили ущерб в 300 тыс. рублей.

