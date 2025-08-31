На Алтае сгорело здание сельской администрации

В селе Ортолык на Алтае произошел пожар в здании администрации

В алтайском селе Ортолык в Кош-Агачском районе загорелось здание местной администрации. Об этом сообщает в своем Telegram-канале управление МЧС по республике.

По данным ведомства, пожар начался в 12:07 (8:07 мск). В 13:35 (9:35 мск) открытое горение было ликвидировано на площади в 240 кв. м. В тушении огня участвовали 16 человек и пять единиц техники. При возгорании никто не пострадал. Местный Telegram-канал »Барнаул №1» уточняет, что администрация сгорела.

Накануне в Херсонской области после обстрела в 16:00 загорелось здание местной военной администрации. Пожарные смогли справиться с огнем только на следующий день: возгорание тушили более 12 часов.

А в середине августа пожар произошел в здании администрации Щелковского городского округа в подмосковном городе Щелково. Пламя распространилось на площади 140 кв. м. Спасатели эвакуировали из горящего здания шесть человек.

