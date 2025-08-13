На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Флорист рассказала, во сколько россиянам обойдутся букеты к 1 сентября

Флорист Сафронова: цены на букет к 1 сентября начинаются от 1,5 тыс. рублей
true
true
true
close
Irina WS/Shutterstock/FOTODOM

В 2025 году букет на 1 сентября обойдется россиянам минимум в 1,5 тыс. рублей, на эту сумму можно подобрать небольшой вариант из хризантем, дополненный веточкой с ягодами или маленькими яблоками. Об этом «Москве 24» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, можно также собрать букет из коротких роз в 50 см и разбавить их альстромерией или эустомой. Эксперт уточнила, что стоимость цветов вырастет уже за неделю до праздника.

«Однако для первоклассника 1 сентября особенный день, поэтому советую все же купить ему отдельный букет. При этом он должен быть не тяжелее килограмма, в идеале граммов 500–600, чтобы малыш не мучился с ним всю линейку», — сказала Сафронова.

Депутат МО Санкт-Петербурга – поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров до этого заявил, что в России необходимо ввести к 1 сентября типовые стандартизированные букеты для учителей. Продавать такие цветы следует по фиксированным ценам.

Ранее дачникам рассказали, какие цветы можно сажать в августе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами