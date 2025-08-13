Флорист рассказала, во сколько россиянам обойдутся букеты к 1 сентября

В 2025 году букет на 1 сентября обойдется россиянам минимум в 1,5 тыс. рублей, на эту сумму можно подобрать небольшой вариант из хризантем, дополненный веточкой с ягодами или маленькими яблоками. Об этом «Москве 24» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, можно также собрать букет из коротких роз в 50 см и разбавить их альстромерией или эустомой. Эксперт уточнила, что стоимость цветов вырастет уже за неделю до праздника.

«Однако для первоклассника 1 сентября особенный день, поэтому советую все же купить ему отдельный букет. При этом он должен быть не тяжелее килограмма, в идеале граммов 500–600, чтобы малыш не мучился с ним всю линейку», — сказала Сафронова.

Депутат МО Санкт-Петербурга – поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров до этого заявил, что в России необходимо ввести к 1 сентября типовые стандартизированные букеты для учителей. Продавать такие цветы следует по фиксированным ценам.

