Литва хочет защититься от России стеной из дронов

Литва намерена создать «стену дронов» на границе с Россией и Белоруссией

Литва совместно со странами Балтии намерена создать «стену дронов» шириной 15 км от границы, которая пройдет от Норвегии до Польши, сообщает пресс-служба литовского МВД.

Решение было принято на встрече глава МВД Литвы Агне Билотайте с министрами внутренних дел стран Балтии, Польши, Финляндии и Норвегии.

По словам главы МВД Литвы, весь балтийский регион сталкивается с угрозами со стороны России и Белоруссии и, чтобы себя обезопасить, они вынуждены создать такую стену, потому что в современном мире первый контакт происходит не на поле боя между солдатами, а между технологиями.

Согласно экспертным подсчетам, базовые расходы на создание «стены дронов» могут составить до €0,5 млрд.

Минобороны Литвы ранее уже заявляло о строительстве единой трехуровневой оборонительной линии, которая должна будет иметь глубину 50 км и обеспечить усиленный контроль на границе с Россией и Белоруссией.

Линия обороны будет состоять из трех эшелонов, включающих противотанковые рвы, минные поля, укрепленные позиции с окопами, а также инженерные заграждения.

Все это интегрируют с проектами НАТО и Евросоюза. Основной задачей они ставят замедление движения российских войск.

