Спасатели эвакуировали альпинистов, попавших под камнепад в горах Казахстана

МЧС Казахстана: альпинисты, попавшие под камнепад в Заилийском Алатау, спасены
Группа альпинистов, в составе которой находились пятеро граждан РФ, оказалась под камнепадом на горном хребте Заилийский Алатау в Алматинской области, два человека пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Казахстана.

«В Алматинской области в горах Заилийского Алатау при прохождении горного маршрута шестеро альпинистов не смогли продолжить движение из-за травмы ног двух из них, полученных в результате камнепада на пике Сатпаева», — говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели установили геолокацию группы на высоте 4300 метров при полном отсутствии связи. По данным пресс-службы, в ходе операции был использован вертолет. Туристам была оказана экстренная помощь, после чего их доставили в больницу для последующей госпитализации.

28 августа издание Life со ссылкой на канал SHOT писало, что российские альпинисты попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. По информации источника, группа из трех человек вышла на маршрут 25 августа. В ее составе находился бывший руководитель Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще одна участница восхождения, Екатерина Федорова, получила травмы и была эвакуирована вместе с третьим человеком к базовому лагерю, откуда была доставлена в больницу.

Ранее в Госдуме рассказали, следует ли запретить альпинизм в России.

