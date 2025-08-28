На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме рассказали, следует ли запретить альпинизм в России

Депутат Журова: нет смысла запрещать альпинизм
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Государственной думы России Светлана Журова заявила, что нет смысла запрещать альпинизм, передает «Матч ТВ».

«Даже если начать запрещать альпинизм, ставить шлагбаумы, полицию, да хоть пограничников, люди найдут тропы, способы обойти. Поэтому и нет смысла запрещать альпинизм», — сказала Журова.

28 августа российские альпинисты попали под камнепад в горах Кабардино-Балкарии. По информации источника, группа из трех человек вышла на маршрут 25 августа. В ее составе находился бывший руководитель Федерации альпинизма Краснодарского края Александр Расторгуев, который получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого в начале августа в составе альпинистской группы из четырех человек на пике Победы в Киргизии начала восхождение россиянка Наталья Наговицина. 12-го числа она сломала ногу и была вынуждена остаться на высоте 7200 метров.

После этого было предпринято несколько попыток спасти Наговицину, в том числе при помощи вертолетов, однако все они обернулись неудачей из-за плохих погодных условий

Ранее вероятность выживания застрявшей альпинистки Наговициной сравнили с чудом.

