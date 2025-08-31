На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Новосибирске подростки разгромили трамвай и напали на водителя

Mash: в Новосибирске ищут подростков, разгромивших трамвай
Telegram-канал «Mash Siberia»

В Новосибирске группа подростков-зацеперов совершила нападение на водителя трамвая, разбила стекло вагона и попыталась применить перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Инцидент произошел вечером 30 августа на остановке «Костычева». По данным портала «НГС», подростки сначала залезли на вагон трамвая. Когда водитель вышла их отгонять, произошел конфликт.

После возвращения женщины в кабину зацеперы попытались брызнуть перцовкой через форточку. Также злоумышленники разбили стекло в вагоне. Повреждения обнаружили только в депо, после чего трамвай сняли с линии. Видеоматериалы с камер наблюдения переданы полиции. В ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что сообщение об инциденте принял отдел полиции, личности злоумышленников устанавливаются.

До этого в Колпино самокатчики втроем избили прохожего, который сделал им замечание. Мужчина был возмущен, что ему наехали на ногу. Пострадавший получил ушибы, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее пьяный пассажир напал на контролера в петербургском автобусе.

