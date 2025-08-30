В Петербурге высказались о возможных ограничениях продажи алкоголя с 1 сентября

Депутат Четырбок: ограничений по продаже алкоголя в Петербурге вводить не будут

Санкт-Петербург не планирует вводить дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции с 1 сентября. Об этом сообщил ТАСС депутат Законодательного собрания города Денис Четырбок.

«Для Петербурга это было единодушное мнение депутатского корпуса — такие подходы не годятся», – заявил Четырбок.

По его словам, ранее обсуждавшиеся «жесткие» меры, подобные тем, что приняты в Вологодской области, по мнению депутатов, нецелесообразны для такого мегаполиса, как Санкт-Петербург.

«Петербург — мегаполис, где сложилась своя инфраструктура, связанная с отдыхом, общественным питанием и жилыми кварталами», — отметил парламентарий.

До этого жители Екатеринбурга поделились своим мнением о возможной инициативе местных властей по ограничению продажи алкоголя. В рамках опроса, проведенного изданием ЕАН, горожане предложили альтернативные способы борьбы с зависимостями. По мнению многих, вместо ограничений следует повысить доступность спорта.

4 августа губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сеть «Красное&Белое» уходит из региона из-за ужесточения антиалкогольного законодательства. По его словам, действие лицензии компании прекращено с 1 августа.

Ранее в РАТК предупредили о последствиях ограничения на продажу алкоголя.