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Лицензию «Красное&Белое» отозвали в Вологодской области, сеть уйдет из региона

Филимонов: сеть магазинов «Красное&Белое» уходит из Вологодской области
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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Сеть магазинов «Красное&Белое» уходит из Вологодской области на фоне ужесточения антиалкогольного законодательства. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Действие лицензии компании досрочно прекращено с 1 августа на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М», заявил губернатор.

По его словам, власти региона не нарушают права предпринимателей — это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя.

Филимонов отметил, что с 25 июля компания прекратила розничную продажу алкоголя в связи с приостановкой действия лицензии. Причиной стало нарушение требований местного законодательства.

Жителям региона, которые потеряют рабочие места после закрытия магазинов «Красное&Белое», власти обещают помочь с поиском работы, добавил глава Вологодской области.

С 1 марта в Вологодской области вступили в силу ограничения на торговлю алкогольными напитками, которые позволяют приобретать их в будние дни только с 12:00 до 14:00.

Ранее в Вологодской области закрылось 40% алкомаркетов.

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